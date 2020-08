Le Théâtre de la Dame de Coeur s'agrandira à Upton. Une aide financière gouvernementale de 5,4 millions $ a été confirmée, aujourd'hui (mardi), pour le projet.

Le lieu culturel situé sur un domaine de 17 hectares pourra ainsi mettre à niveau ses installations, mais aussi ajouter des infrastructures en plus de les rendre plus accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des travaux de remplacement de la plateforme accueillant les spectateurs ont déjà été effectués dans les dernières semaines.

Le Théâtre de la Dame de Coeur est reconnu comme un centre de création, de diffusion et de production spécialisé en scénographie surdimensionnée qui utilise notamment d'immenses marionnettes, autant en intérieur qu'en extérieur.

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Nathalie Roy, ministre de la Culture | Photo Martin Brassard, journaliste Bell Média

" Le Théâtre de la Dame de Cœur est une compagnie artistique hors norme qui fait rayonner la culture québécoise à travers le monde et dont la renommée internationale a de quoi nous rendre très fiers. Je suis heureuse de cet accord de principe qui constitue un solide coup de main pour la culture en Montérégie et qui permettra au Théâtre de la Dame de Cœur de poursuivre sa mission, soit de semer l'émerveillement dans le cœur des petits et des grands. "