Le village hanté 2020 n'aura pas lieu à Drummondville

Décision crève-coeur pour le Village québécois d'antan : le village hanté 2020 est annulé.

L'organisation souhaite ainsi suivre les nouvelles recommandations émises par Québec et la Santé publique, dont celles d'éviter les rassemblements.

Guy Bellehumeur, directeur général du VQA

"Bien que nous ayons tout mis en place afin de respecter à la lettre les recommandations émises pour contrôler la pandémie, nous ne souhaitions pas encourager des comportements à risque. Cela fait partie de nos devoirs et responsabilités en tant qu'organisation cherchant à contribuer à la santé et à la sécurité de sa clientèle et de son personnel."