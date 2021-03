Le vol de chiens est une réalité dans le grand Drummond

La SPAD met en garde les propriétaires de chien face à un stratagème frauduleux de vols d'animaux dans Drummond.

Des personnes sillonnent les rues de Drummondville et des environs se faisant passer pour des patrouilleurs du contrôle animalier.

Les chiens sont dans leur mire.

Philippe Labonté est directeur général de la Société protectrice des animaux de Drummond.

" C'est un groupe qui semble organisé. Les gens vont chez le monde et font semblant d'être des contrôleurs animaliers. Il y a même des personnes qui disent : " Tu n'as pas payé ta licence, on va saisir ton chien". Des choses qu'on ne ferait jamais. C'est un camion blanc qui n'est pas identifié. Les personnes ne sont pas en uniforme."

Photo : SPAD - Il s'agit des vrais camions de la SPAD, bien identifiés.

LA VIGILANCE EST DE MISE

Ces individus ramasseraient aussi illégalement des chiens errants dans les rues, les parcs et les terrains privés probablement dans le but de les revendre.

La SPAD souligne par ailleurs qu'il n'y a pas de recensement en ce moment et que les licences pour les chats et les chiens sont disponibles en ligne et non de porte-à-porte.

Des signalements ont été faits dans la MRC de Drummond, mais aussi dans la MRC de Pierre-De Saurel et dans la MRC des Maskoutains.