Leçons apprises par le CIUSSS-MCQ après 2 ans de pandémie

Quelles leçons ont été apprises 2 ans après le début de la pandémie de COVID-19 dans la région ?

La question a été adressée au président/directeur général du Centre universitaire intégré de santé et services sociaux (CIUSSS) Mauricie/Centre-du-Québec, Carol Fillion

"Un des points majeurs aura été d'apprendre à déployer très rapidement divers services comme les centres de dépistage et de vaccination. (...) On a aussi appris à travailler avec une prévention des infections beaucoup plus grande."

SOLIDAIRES AVEC LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

Il retient aussi la solidarité entre les travailleurs de la santé et la population depuis les 24 derniers mois sachant que plusieurs ont effectué des heures incalculables au travail et s'est dit sensible à tous ceux qui ont perdu des proches.

La pandémie aura aussi fait ressortir davantage les besoins criants de personnel, mais M.Fillion ne croit pas que la situation va freiner des personnes qui seraient intéressées à joindre le réseau.

M.Fillion ne veut pas affirmer que nous sommes rendus à la fin de la pandémie, mais bien au début d'une période où il faut apprendre à vivre davantage avec le virus, ce qui permet de diminuer graduellement les mesures sanitaires.