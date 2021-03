Lefebvre souhaite une nouvelle école primaire

Une nouvelle école primaire devrait être construite à Lefebvre. C'est le souhait de la municipalité qui vient de déposer une demande en ce sens en collaboration avec le Centre de services scolaire des Chênes (CSSDC) au ministère de l'Éducation.

Le tout règlerait notamment la problématique de contamination du sol sous l'école Sainte-Jeanne-d'Arc.

Les travaux seraient trop onéreux à assumer pour la municipalité qui est encore la propriétaire des lieux. C'est d'ailleurs un cas unique au Québec.

L'évaluation des coûts du projet de nouvelle école primaire est en cours. C'est qui est certain, c'est que la nouvelle école primaire serait sur le même site qui serait décontaminé selon ce que nous a confirmé le maire François Parenteau et le CSS des Chênes.

On pourrait ainsi ajouter des classes, notamment pour accueillir les touts petits en plus d'aménager un gymnase et centraliser les services.

Reste aussi à travailler le dossier des locaux temporaires durant la démolition de l'école actuelle et la construction de la nouvelle. Des réponses sont attendues d'ici l'été dans ce dossier, si tout va bien.

La municipalité de Lefebvre s'inspire de St-Lucien qui a vécu la même situation dans les dernières années. Les enfants vont présentement à l'école dans des locaux aménagés à même l'église du village et une nouvelle école primaire sera construite dans les prochains mois,