Les 5 priorités de la rentrée pour Martin Champoux

Le député de Drummond dévoile ses cinq priorités en vue de la prochaine session parlementaire à la Chambre des Communes. Martin Champoux participe actuellement au caucus de l'aile parlementaire du Bloc Québecois.

Sa formation politique priorisera le financement des soins de santé, mais aussi la lutte aux changements climatiques, le poids politique du Québec à Ottawa et la langue française.

Le Bloc réitère aussi sa demande de tenir un sommet sur le financement des soins de santé avec tous les premiers ministres, les ministres de la Santé et les chefs des partis d'opposition à Ottawa.

" Sans surprise, nous allons promouvoir, protéger et faire respecter la seule langue officielle et commune de la nation québécoise, le français. Alors que le PDG d'Air Canada a choisi de s'ériger en lourd symbole de l'ampleur du travail à accomplir et de l'urgence d'agir, le Bloc Québécois poursuivra son action pour que notre langue nationale soit incontournable et pérenne partout sur le territoire québécois. "

Courtoisie

- Martin Champoux, député de Drummond