Les attentes de Martin Champoux et son chef face au budget

Le député de Drummond, Martin Champoux, et son chef, Yves-François Blanchet, ont beaucoup d'attente face au budget du gouvernement Trudeau.

Yves-François Blanchet estime que le budget devra avoir une couleur de relance en plus de répondre aux enjeux spécifiques touchant la santé et les aînés.

" Le Bloc Québécois a publié l'automne dernier un plan de relance à la fois économique et écologique après avoir recueilli des propositions à travers tout le Québec. Les insuccès du gouvernement Trudeau dans l'approvisionnement en vaccins entrainent toutefois la nécessité de soutenir plus intensément et durablement notre personnel soignant, les aînés, nos entreprises et nos industries. Nous poursuivons donc notre travail, inspirés par les idées les plus porteuses, afin que le budget fédéral du printemps ne soit pas un rendez-vous manqué pour le Québec."

- Yves-François Blanchet, chef du BQ