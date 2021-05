Les détails sur la reprise des sports extérieurs au Québec

Le gouvernement Legault précise quelques détails sur la reprise des sports pendant l'été partout au Québec.

Il s'agit d'un plan de déconfinement des sports et des loisirs en deux étapes. La première est prévue pour le 11 juin en zone jaune.

Québec estime d'ailleurs que la plupart des régions seront au palier d'alerte jaune d'ici la fin juin.

«Les sports et les activités de loisirs supervisés seront permis à l'extérieur en groupe de 25 personnes. Les contacts brefs comme ceux au soccer, au baseball ou au voleyball notamment seront permis.» - La ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest

ASSOUPLISSEMENTS EN ZONES VERTES

Pour la 2e étape, dès le 25 juin, les régions en zone verte pourront organiser des tournois (50 personnes) et accueillir des spectateurs tout en suivant les règles de la Santé publique. Il sera aussi possible de pratiquer des sports et des activités de loisirs intérieurs avec des groupes de 25 personnes.

Si tout va bien, Québec autorisera à la fin juin la reprise des sports de combat en zones vertes.