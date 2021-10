Les deux joueurs des Tigres accusés d'agression sexuelle sont suspendus

Les deux joueurs des Tigres de Victoriaville formellement accusés relativement à une agression sexuelle survenue tout juste après la finale de la Coupe du Président sont suspendus indéfiniment. La LHJMQ continuera toutefois d'assurer le suivi de Nicolas Daigle et Massimo Siciliano au niveau académique.

Les deux jeunes hommes de 19 ans ​font face à des accusations d'agressions sexuelles et d'avoir produit un enregistrement sans le consentement de la victime. Ils ont comparu mardi à Québec.

Les faits reprochés se seraient produits en juin dernier dans un hôtel de Lac-Beauport durant la finale de la Coupe du Président. Les deux joueurs avaient été appréhendés à la suite de la plainte de la victime au lendemain des événements.

Dans un communiqué émis en fin de journée mercredi, la Ligue de hockey junior majeur du Québec affirme qu'il s'agit d'accusations graves qu'elle prend très au sérieux:

«Le respect de l’intégrité de la personne est au cœur de (nos) valeurs fondamentales et les comportements de violence sexuelle n’ont aucune place dans un milieu sportif comme le nôtre. Nous avons une grande compassion à l’égard des victimes de violence physique et sexuelle et la ligue entretient une politique de tolérance zéro à cet effet.»