Les dons pour l'Ukraine affluent à Drummondville

Le support envers l'Ukraine ne s'estompe pas à Drummondville. Au moins une douzaine de bénévoles continuent de s'affairer à trier les dons reçus dans un local aménagé depuis le 9 mars sur la rue Jean-Berchmans-Michaud (derrière les bureaux de la SDED).

Ukraine Drummondville - Facebook

Deux camions remplis de produits de toutes sortes ont quitté vers une église ukrainienne de Montréal au cours des derniers jours et deux autres devraient quitter cette semaine.

Gracieuseté

Des gens de Thetford Mines, Sherbrooke, Trois-Rivières et St-Hyacinthe viennent donner au local drummondvillois. Les produits essentiels sont envoyés par avion jusqu'en Pologne et les autres par bateau.

APPUIS DES ENTREPRISES ET DU MILIEU

Plusieurs entreprises comme Celtheq, Annexair, Serico et bien d'autres ont fait des dons importants en plus de collectes organisées dans les milieux de travail et les écoles de Drummondville.

Gracieuseté

Une dame a même affirmé aux bénévoles qu'elle va redonner le crédit d'impôt de 500 $ offert dans le dernier budget provincial.

Les bénévoles recherchent présentement une commandite pour des adhésifs pour fermer les boîtes, car ce sont eux qui assument présentement les frais.