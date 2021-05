Les Drummondvillois pas pressés de vendre leurs maisons

Les propriétaires de maisons à Drummondville ne sont pas pressés de se départir de leurs résidences. 30 % des répondants à l'Indice immobilier produit par Re\Max visent à une propriété d'ici 5 ans, soit la proportion la plus faible au Québec.

Les propriétaires d'ici sont aussi ceux qui choisiraient le moins la campagne pour déménager, mais également le plus la ville selon le même sondage publié aujourd'hui (lundi). Il faut dire qu'il y avait aussi la banlieue dans les choix proposés.

Globalement, les Québécois semblent plus enclin à choisi les grands espaces ruraux, une tendance qui est en augmentation constante depuis 1 an.

«Clairement, la campagne se démarque pour une proportion grandissante des futurs acheteurs immobiliers, en particulier les plus âgés. Près de 50 % des répondants de 45 ans et plus ont affirmé vouloir faire leur prochain achat à la campagne. Or, contrairement à une croyance répandue depuis le début de la pandémie, cela ne se fait pas au détriment de la ville qui, elle, a connu une légère progression depuis un an.»

- Marc Cousineau, vice-président marketing de RE/MAX Québec