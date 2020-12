"Les entreprises ont besoin d'oxygène" - Alexandra Houle

La Chambre de commerce et d'industrie Drummond demande des mesures d'aide immédiate pour les entreprises touchées par le confinement.

L'organisme rappelle que la fermeture des commerces non essentiels, du 25 décembre au 11 janvier, portera un coup dur aux entreprises déjà fragilisées.

Bien que la CCID comprenne la nécessité de diminuer les contacts pour limiter la propagation du virus, elle croit aussi qu'il faut agir rapidement.

Le groupe interpelle notamment les députés de Drummond/Bois-Francs, Sébastien Schneeberger et de Jonhson, André Lamontagne.

Alexandra Houle est directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Drummond.

" En fait je pourrais nommer tous les secteurs, parce que tout le monde, à un moment donné ou un autre, a eu droit malheureusement aux impacts de la pandémie actuelle. C'est certain qu'actuellement que les commerces de détail et les entreprises de divertissements et de tourismes vont malheureusement encore écoper. Il y a certaines choses déjà en place et ça on le reconnait, maintenant il faut pousser la machine un peu plus loin pour permettre à ces entreprises-là d'avoir de l'oxygène."