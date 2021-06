Les finissants du secondaires auront droit à un moment mémorable

Faute d'avoir un bal traditionnel, les écoles secondaires de Drummondville dérouleront le tapis rouge pour leurs finissants.

Québec autorise la tenue de bals de finissants à compter du 8 juillet.

Des contraintes d'organisations font en sorte toutefois que la tenue de bals traditionnels n'est pas possible malgré le feu vert du gouvernement.

" Il n'a pas été simple pour nos directions d'en arriver là. Elles sont sensibles à la déception exprimée par certains finissants ou leurs parents qui espéraient la tenue d'un bal dans sa forme traditionnelle. Toutefois, cela n'est pas envisageable à compter du 8 juillet et dans les conditions actuelles, malgré toute la bonne volonté de chacune et chacun. Plusieurs éléments ont été pris en considération, dont les délais serrés pour organiser une telle activité, le début des vacances estivales et, ce faisant, la disponibilité plus restreinte des personnes concernées (que ce soit les élèves, parents ou intervenants). Les directions ont aussi tenu compte des contraintes potentielles liées à l'encadrement sécuritaire des activités et à la mise en place des infrastructures nécessaires." - le directeur général du Centre de services scolaire des Chênes, M. Lucien Maltais.