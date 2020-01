Les jeunes familles choisissent Drummondville

La population de Drummondville est toujours en forte hausse s'établissant maintenant à un peu plus de 78 000 personnes. Il s'agit d'une augmentation de 11 % par rapport au près de 70 500 habitants en 2010.

La Ville se targue d'être de plus en plus attractive notamment pour les jeunes familles et les personnes immigrantes.

Alexandre Cusson, maire de Drummondville : Gracieuseté " Je crois pouvoir affirmer que la vision de notre conseil municipal en faveur de la création de bonheur a porté ses fruits, puisque non seulement les citoyens drummondvillois nous font part de leur satisfaction à l'égard de leur qualité de vie, mais de nombreux habitants d'ailleurs au Québec et à travers monde nous rejoignent. Je suis convaincu que cette tendance se maintiendra, car l'offre de services, la vitalité économique et le bonheur qui caractérisent Drummondville font l'envie, nous le voyons, du plus grand nombre. "

LES NOUVEAUX ARRIVANTS CHOYÉS PAR LA QUALITÉ DE VIE

Les nouveaux arrivants vantent souvent les nombreux attraits de loisirs et communautaires en plus des infrastructures sportives et culturelles ainsi que la qualité de vie dans les quartiers et des commerces de proximité.

Les indicateurs économiques de Drummondville sont aussi favorables pour l'attraction de nouveaux habitants notamment par l'offre de nombreux emplois et le faible taux de chômage.