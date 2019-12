Les paniers de Noël de Suzie, un beaume pour le coeur

Les Paniers de Noël de Suzie réchaufferont de nouveau le coeur de plusieurs familles de Drummondville pour le temps des fêtes.

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide à des familles en situation précaire, souvent liées aux services de la DPJ ou du CLSC.

Des cadeaux personnalisés sont remis aux enfants et des sacs d'épicerie personnalisés sont remis aux familles.

À Drummondville, les Paniers de Noël de Suzie soutiennent 80 familles, soit environ 200 enfants/ados et leur(s) parent(s). Ici, les familles sont référés par des intervenants du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Suzie Roy est directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie et initiatrice du projet il y a 13 ans.

" Je voulais m'assurer que les enfants aient un Noël similaire au mien. Pour moi Noël c'était juste une source de bonheur, d'excitation, de moments familiaux extraordinaires. Quand j'ai réalisé que plusieurs centaines d'enfants, leur Noël était différent du mien, j'avais de la difficulté avec ça. J'ai encore beaucoup de difficulté avec cette injustice sociale là. J'ai fait un constat et je me suis dit "qu'est-ce que je peux faire pour agir?" Je ne peux pas changer la vie de tous les enfants, mais plus on peut l'améliorer, plus je vais le faire."