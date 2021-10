Les priorités environnementales d'Alain Carrier

Alain Carrier a présenté ses priorités en matière d'environnement à Drummondville. Le maire sortant est d'avis que le dossier de l'agrandissement du site d'enfouissement sur les terrains de Waste Management dans le secteur St-Nicéphore sera un enjeu de taille.

Le conseil municipal a appuyé dernièrement une autre contestation judiciaire dans le dossier, cette fois contre le décret gouvernementale qui créera une Zone d'intervention spécialisée pour agrandir le site et y enfouir 430 000 tonnes de matières résiduelles annuellement pour au moins 10 ans.

Alain Carrier, candidat à la mairie de Drummondville :

" Drummondville aura besoin d'un leader fort et expérimenté pour mener les pourparlers, les négociations et, au besoin, les recours juridiques dans le dossier du dépotoir. Depuis un an, je travaille fort en collaboration avec les acteurs concernés pour obtenir le meilleur dénouement possible pour les drummondvillois et drummondvilloises. J'ai besoin d'un mandat fort pour agir, maintenant dans ce dossier."

TRI DES DÉCHETS ET UN PARC INDUSTRIEL VERT

M.Carrier propose d'autres actions dans sa plateforme environnementale.

Alain Carrier, candidat à la mairie de Drummondville : " Gouverner, c'est prévoir. Nous devons prendre des décisions en fonction de ce que nous voulons laisser aux générations futures."

Il cible la promotion plus intensive du tri des déchets, une protection plus musclée des sources d'eau potable et la création d'un parc industriel vert.