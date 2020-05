Les proches aidants de retour en CHSLD

Les proches aidants peuvent de nouveau réintégrer les résidences pour personnes âgées du grand Drummond à partir d'aujourd'hui (lundi). Ce changement s'applique au centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ainsi qu'en ressource intermédiaire et de type familial (RI-RTF) ou en résidence privée pour aînés (RPA).

Ils devront porter un masque et une blouse pour se protéger, mais n'auront pas à être testés contre la COVID-19 en plus de signer un document comme quoi ils acceptent les risques.



Sébastien Rouleau, directeur du programme soutien à la personne âgée du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)

" Les proches aidants assument des services et des soins essentiels. Nous sommes heureux de l'annonce de l'assouplissement des mesures qui nous permettra de les accueillir dans les installations. Ils apporteront un soutien moral et un réconfort à leurs proches hébergés. "