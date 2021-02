Les professionnels de l'éducation manifestent à Drummondville

Plusieurs travailleurs et professionnels de l'éducation ont manifesté leur mécontentement, hier (jeudi), en fin de journée à Drummondville. Près d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées devant les bureaux du ministre et député de Johnson, André Lamontagne, sur la rue St-Pierre.

La mobilisation regroupait divers syndicats affiliés à la CSQ qui représentent les enseignants et le personnel professionnel du Centre de services scolaire des Chênes ainsi que les enseignants et les professionnels(lles) du Cégep de Drummondville.

Éric Beaupré - Vingt 55

Ils dénoncent la lenteur des négociations pour le renouvellement de leur convention collective qui est échue depuis plus de 1 an. Les professionnels de l'éducation réclament aussi des augmentations salariales, mais surtout que l'éducation devienne une réelle priorité gouvernementale et de mieux valoriser les professions d’enseignement.

VERS UNE GRÈVE

Rappelons que divers syndicats affiliés à la CSQ ont en main un mandat de grève de 5 jours qui sera utilisé au moment opportun, mais pas de façon consécutive. Le calendrier n'est toutefois pas encore fixé pour l'instant.