Les réserves de sang du groupe O sont basses

Les basses réserves de sang pour les groupes O forcent le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec à reporter certains services.

Catherine Bergeron, agente de communication, précise que les hôpitaux peuvent répondre aux situations d'urgence, mais qu'il faut être prudent.

La réserve provinciale de sang d'Héma-Québec pour les groupes "O positif" et "O négatif" est basse et c'est particulièrement le cas pour le groupe "O positif". Le 0 positif est le groupe sanguin le plus présent chez la population, donc celui où la demande est la plus forte.

En raison de la situation actuelle, le CIUSSS MCQ doit reporter certains services, dont certaines chirurgies non urgentes. Le tout a pour but de ne pas compromettre la disponibilité de sang "O positif" pour les chirurgies urgentes ou autres situations urgentes.

Istock Photo / YakobchukOlena





UN DON DE SANG PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE

Le CIUSSS MCQ et Héma-Québec invitent les gens, surtout les personnes étant dans le groupe O (positif ou négatif) à prendre rendez-vous pour faire un don. Le don de sang peut faire toute la différence pour une personne gravement blessée ou en attente d'une chirurgie.

Voici les dates pour les prochaines collectes de sang en Mauricie/Centre-du-Québec. D'autres de date pourraient s'ajouter rapidement.

Drummondville

16 novembre : Collège Ellis

26 novembre : Centre communautaire Pierre-Lemaire

Victoriaville

20 octobre : Cegep de Victoriaville

25 octobre : Hôtel Le Victorin

Trois-Rivières

28 et 29 octobre : Centre commercial les Rivières

Shawinigan

2 novembre : Shawinigan, Cégep de Shawinigan

15 novembre : Manège militaire colonel Gérard F. Dufresne

Saint-Tite

1er novembre : Salle des aînés

Saint-Stanislas

10 novembre : Salle communautaire

Manseau

11 novembre : Centre communautaire

Princeville

27 octobre : Princeville, Caserne des pompiers