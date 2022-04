Les Trois Accords joueront au retour du Festival de la Poutine de Drummondville

Le Festival de la Poutine de Drummondville reviendra dans sa formule traditionnelle pour sa 15e édition du 25 au 27 août prochain.

Koriass, Loud, Arianne Moffatt, Québec Redneck Bluegrass Project, Émile Bilodeau, Souldia, Hubert Lenoir et les organisateurs, les Trois Accords feront notamment partie de la programmation cette année. 19 concerts sont prévus sur les deux scènes qui seront aménagées sur le site du Centre Marcel-Dionne.

« Nous sommes très heureux de monter sur scène pour vivre cette édition spéciale avec les festivaliers. En créant le Festival, on souhaitait faire un événement qui allait durer dans le temps et s’établir en tant que vitrine pour la musique populaire à Drummondville. Surtout, on voulait que les gens se l’approprient. Le fait d’arriver au 15e anniversaire est un grand moment pour nous parce que ça ne serait pas possible sans toute la motivation des bénévoles, des partenaires et l’enthousiasme des festivaliers! »

- Simon Proulx, directeur général du Festival de la Poutine de Drummondville