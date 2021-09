Les Voltigeurs dévoile son groupe de leader pour 2021-2022

Les Voltigeurs de Drummondville dévoile son groupe de leader pour la saison 2021-2022.

Édouard Charron, attaquant et joueur de 20 ans; Charles-Antoine Dumont, attaquant et joueur de 3e année ainsi que le gardien de but de 19 ans, Francesco Lapenna, font partie de ce groupe.

Gracieuseté « Notre groupe de leaders est extrêmement compétitif et sera guider nos jeunes joueurs dans leur développement. Édouard est un travaillant autant sur qu’à l’extérieur de la glace. Il est un modèle pour ses coéquipiers. Son attitude est irréprochable. Pour Charles-Antoine, c’est un jeune homme exceptionnel. Son intensité dans les pratiques et les parties illustre vraiment ce qu’un entraineur recherche dans ses joueurs. En plus, c’est une personne simple et facile à « coacher », il veut apprendre. Francesco fut une acquisition très importante pour notre organisation. Sa présence devant notre filet est très et sera très rassurante pour notre jeune brigade défensive, voir même notre équipe au complet. Son calme et son niveau de compétition sont supérieurs à la moyenne, il veut gagner et ça se ressent dans tout notre vestiaire." – Steve Hartley, entraineur-chef