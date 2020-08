LETTRE OUVERTE - Drame de la rue Pinard

LETTRE OUVERTE Il n’y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par le décès tragique d’une femme à Drummondville dans les derniers jours. Ce drame démontre certaines failles pour le soutien et la protection des parents d’enfants handicapés. Nous espérons simplement que notre sympathie pourra apporter un certain apaisement. En pareil moment, les mots peuvent seulement exprimer une grande compassion et peut-être apporter le message d’espoir. L’Association des Parents d’Enfants Handicapés de Drummond (APEHD) existe depuis 1981. Elle se veut une oreille attentive aux besoins des parents d’enfants handicapés de la région. Elle est une épaule accompagnatrice, consolatrice et adoucit le chagrin des parents. Cette présence peut leur permettre d’oublier un peu et en partie les défis de la vie découlant d’avoir un enfant à besoins particuliers. Vivre avec un enfant différent est souvent épuisant au quotidien, car cela demande une adaptation constante. Le parent n’est plus seulement parent ; il devient éducateur, psychologue, chauffeur, coach, infirmier, enseignant… Pour prendre soin de son enfant, de ses frères et sœurs, de son conjoint, il est indispensable de trouver des moments pour s’occuper de soi : sorties avec des amis, activité sportive, week-end en amoureux, projets personnels. Refaire le plein de temps en temps est une nécessité : l’épuisement et le burn-out guettent les parents d’enfant différent. Pour pouvoir se ressourcer, lâcher prise, il est aussi nécessaire de trouver des alliés autour de soi : famille, amis, enseignants, professionnels de santé avec qui nous pouvons échanger, se sentir écouté, trouver du répit. Ce partenariat est à construire, il ne va pas de soi. Ainsi, accompagner son enfant différent au quotidien est pour les parents une véritable aventure. Ils découvrent progressivement ses difficultés et doivent sans cesse s’adapter. Mais ils s’émerveillent aussi de ses innombrables qualités et de ses progrès. Ils doivent aussi s’efforcer de prendre du recul. L’Association est en quelque sorte une épaule consolatrice, une oreille attentive. Elle adoucit le chagrin des parents et permet d’oublier un peu les grimaces de la vie. L’APEHD vous accueille en vous offrant une oreille attentive et aidante.

• Nous pouvons vous venir en aide par un support moral (écoute téléphonique, rencontre privée sur rendez-vous…

• Vous diriger et vous orienter vers les ressources existantes ( Donner les informations, faire de la référence…)

• Vous accompagner dans vos démarches (intégration scolaire, droit de la personne…) Si le besoin se fait sentir, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook, par courriel (apehd@live.ca) ou par téléphone (819 477-9377). Nous sommes là pour vous! Sachez que vous n’êtes pas seuls. Une situation n’est rarement ni même jamais, sans espoir. Danny Lauzière

Coordonnateur