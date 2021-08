Lieux publics municipaux où le passeport vaccinal sera exigé à Drummondville

Drummondville précise les lieux publics sous sa juridiction où sera exigé le passeport vaccinal à compter de demain (mercredi).

Il sera donc requis pour toutes personnes de 13 ans et plus voulant avoir accès aux arénas (olympia Yvan-Cournoyer, centre Marcel-Dionne), au stade Jacques-Désautels, au centre sportif Girardin, au complexe sportif Drummondville (incluant le tennis intérieur René-Verrier), l'aquacomplexe et la piscine du Centre. Les spectateurs de la Maison des arts Desjardins et les usagers des centres communautaires devront également prouver qu'ils sont adéquatement vaccinés.

Des agents de sécurité assureront le contrôle alors que les citoyens seront invités à arriver un peu plus d'avance à leurs activités afin d'être admis à temps.

NE SERA PAS REQUIS PARTOUT

Le passeport vaccinal ne sera pas requis pour accéder à la bibliothèque publique, au service de transport en commun, ni à l'Hôtel de ville.

Votre preuve de vaccination pourra être présentée en format papier, en PDF sur votre appareil mobile ou à partir de l'application VaxiCode alors qu'une preuve d'identité avec photo sera également demandée.

PAS DE CELLULAIRE OU D'ORDINATEUR ?

Les citoyens n'ayant pas accès à un téléphone intelligent ou à un ordinateur pourront se présenter à l'édifice Francine-Ruest-Jutras où il leur sera possible de commander leur preuve de vaccination en format papier par la poste.

Plusieurs ordinateurs avec connexion Internet et imprimantes sont aussi disponibles en libre-service pour la population.