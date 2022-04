Limite à 40 km/h dans le Vigneron/la Commune : bilan avec les résidents

L'abaissement de la limite de vitesse à 40 km/h dans certains quartiers de Drummondville pourrait devenir la norme.

Un projet pilote est en cours depuis l'été dernier dans les secteurs du Vigneron et de la Commune à la suite de nombreuses demandes des citoyens.

La Ville veut mesurer la satisfaction des résidents de ses quartiers dans une consultation publique via la plateforme Forum de son site web. Plusieurs citoyens ont déjà commenté et plusieurs approuvent ce changement, mais dénotent que la limite n'est pas respectée et propose l'ajout de dos d'âne.

Les avis seront colligés jusqu'au 15 avril prochain.

AUTRES ACTIONS

Rappelons aussi que les secteurs du Vigneron et de la Commune ont fait l'objet d'une surveillance accrue de la police en de l'ajout de radars de vitesse et des approches de sensibilisation.