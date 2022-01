Line Fréchette élu au conseil d'administration de la FQM

Line Fréchette a récemment été élue membre du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Elle y représentera la région du Centre-du-Québec en compagnie de Raymond Noël, maire du Village de Saint-Célestin, et de Guy St-Pierre, maire de Manseau.

La mairesse de Saint-Majorique-de-Grantham et préfète suppléante de la MRC de Drummond aura un mandat de deux ans à ce poste, renouvelable automatiquement pour deux années additionnelles.

La FQM réunit plus de 1000 membres répartis sur l'ensemble du territoire québécois en favorisant l'autonomie municipale tout en travaillant activement à accroître la vitalité des régions et offre un large éventail de services aux municipalités et aux MRC.