Livre sur le 40e des Voiltigeurs de Drummondville

Un livre sur le 40e anniversaire des Voltigeurs de Drummondville vient d'être publié. L'album souvenir plus de 140 pages regroupe des collaborations de plusieurs intervenants et personnalités de la région.

L'idée avait été lancée par le président Éric Verrier lors des célébrations des 35 ans de l'équipe et se concrétise enfin.

" Notre histoire est riche et notre organisation rayonne aux quatre coins du Québec et des maritimes depuis si longtemps qu'il est agréable de prendre une pause et de réaliser ce qui a été accompli depuis maintenant quatre décennies. J'ai appris beaucoup lors des recherches et lors de la lecture finale de cet album et je suis certain qu'il saura plaire à tous. De plus, c'est un magnifique album! "

Voltigeurs

- David Boies, directeur des opérations des Voltigeurs