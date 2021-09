Louis Raîche présente ses engagements pour le district 5

Candidat aux élections municipales dans le district #5 à Drummondville, Louis Raîche présente quelques engagements.

M. Raîche souhaite notamment venir en aide aux personnes vivant des difficultés financières et de subsistance alimentaire au sortir de la pandémie. Cet engagement englobe aussi l'aide aux personnes vulnérables, dont les gens vivant avec des problèmes de santé mentale et d'itinérance. Le candidat dans le district #5 veut également veiller au développement économique de Drummondville et encourager l'achat local.

Parmi ses priorités, on retrouve aussi la préservation de l'environnement ce qui passe notamment par la protection des milieux humides, la réduction des îlots de chaleur, la préservation de la qualité de l'eau et la mobilité durable.

L'EX-POLICIER PARLE DE SÉCURITÉ

Ex-policier, Louis Raîche souhaite aussi s'attaquer aux secteurs urbains aux prises avec des problèmes de sécurité routière, d'incivilités et autres enjeux de sécurité publique.

Il prône également la dynamisation du centre-ville de Drummondville, notamment en instaurant une zone de spectacle. Finalement, Louis Raîche veut rendre adéquates plusieurs installations sportives et encourager l'activité physique pour tous.