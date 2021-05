"Ma Cabane à la maison" : Chez Ti-Père qualifie de succès

L'aventure "Ma Cabane à la maison" a été un franc succès pour la Cabane à sucre Chez Ti-Père de Drummondville. L'initiative est née pour lutter contre les impacts négatifs de la pandémie qui ont notamment forcé la fermeture des cabanes à sucre.

Ainsi, 70 propriétaires ont fait des pieds et des mains pour offrir une expérience des sucres aux gens dans le confort de leur foyer.

Kevin Audet, propriétaire de la Cabane à sucre Chez Ti-Père a choisi d'embarquer dans l'aventure. La réponse des gens a été très positive. Plus de 2 300 boîtes repas (pour 2, 4 ou 8 personnes) ont été préparés dans la cuisine de Chez Ti-Père et été vendues en quelques semaines.

"J'ai senti que le temps des sucres était pratiquement plus important que Noël cette année ! Les gens nous remerciaient de faire de la cabane à sucre. (...) Au début, je ne comprenais pas "Pourquoi vous me remerciez, c'est moi qui te remercie de m'encourager dans des temps si difficiles !", mais les gens disaient "Non, ça nous donne du réconfort et de la joie !"

- Kevin Audet, propriétaire de la Cabane à sucre Chez Ti-Père

RETOUR À LA NORMAL ESPÉRÉ

L'arrivée de la Cabane à Sucre chez Ti-Père au Marché public a aussi permis à l'entreprise d'être plus présente sur la table des Drummondvillois.

Maintenant, la Cabane à sucre chez Ti-Père espère pouvoir ouvrir ses portes prochainement pour les mariages et réceptions de tout genre. L'évènementiel représente une cinquantaine d'évènements par an pour l'entreprise et ils ont été annulés ou reportés en raison de la COVID-19.