Mairie de Drummondville : Lacoste réplique aux attaques de Carrier

Stéphanie Lacoste réplique à certains propos d'Alain Carrier à son endroit dans les derniers jours lors de la course à la mairie de Drummondville. À moins d'une semaine du vote par anticipation, le ton monte.

Mme Lacoste affirme qu'elle et d'autres candidats à des postes de candidats ont été injustement attaqués par le maire sortant.

Stéphanie Lacoste, candidate à la mairie de Drummondville :

Gracieuseté



« Si je me présente à la mairie de Drummondville, ce n’est pas pour participer à une série d’attaques personnelles qui ont lieu par l’intermédiaire de nos médias. (...) Je ne sais pas s’il y a panique dans le clan Carrier, mais les plus récents agissements de leur chef démontrent que si nous ne disons pas comme lui, nous avons toujours tort. (...) Ce que j’entends dans mon porte-à-porte, c’est que la culture de chicane qu’est en train d’instaurer M. Carrier, partout où il passe, ça n’intéresse personne. Drummondville s’est développée grâce à des leaders rassembleurs et respectueux. »