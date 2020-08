Mairie de Drummondville : Mathieu Audet se retire

Mathieu Audet se retire de la course à la mairie de Drummondville.

Il affirme que sa décision est une question, avant tout, de principe.

M. Audet remet en question l'utilité de tenir de prochaines élections municipales partielles le 4 octobre.

Il met en lumière les coûts importants reliés au processus, le fait que la majeure partie des décisions budgétaires seront prises par le conseil municipal avant l'entrée en poste du prochain maire élu et le peu d'information quant à la façon dont de déroulera la période électorale.

M. Audet estime qu'il aurait sans doute été plus sage, de la part du gouvernement du Québec, de ne pas forcer les municipalités à tenir des élections partielles alors que le nouvel élu sera en poste pour moins d'un an. Les prochaines élections municipales générales auront lieu en 2021.

TOUJOURS DE L'INTÉRÊT POUR DRUMMONDVILLE

Malgré sa décision, Mathieu Audet ne ferme aucunement la porte à une éventuelle implication au sein de la Ville de Drummondville.

"C'est important pour moi de dire que le dénouement de cette aventure me déçoit grandement, mais ça ne signifie pas que nous ne pourrons bâtir, un jour, une maison qui nous ressemble. J'étais, suis et serai toujours impliqué, donnerai toujours de mon temps pour diverses causes auxquelles je crois. Je sais qui je suis et je sais que les raisons qui m'ont mené à me présenter aux élections en février 2020 étaient nobles. Le contexte a tellement changé, il était important pour moi de partager aux citoyen.nes mon analyse de la situation et de suivre, comme j'en ai l'habitude, mes principes."