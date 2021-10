Mairie de Drummondville : Yves Grondin appuie Stéphanie Lacoste

Yves Grondin appuie officiellement Stéphanie Lacoste dans la course à la mairie de Drummondville. Le conseiller municipal sortant du district 8 estime qu'elle incarne le désir de collaboration au sein du conseil municipal et avec les autres municipalités de la région.

Il a aussi senti de sa part un souci d'être à l'écoute même s'ils ont déjà eu des divergences d'opinions sur certains dossiers. Elle attirerait finalement une partie de la population qui se désintéressait auparavant des élections municipales.

Le candidat comme conseiller municipal a indiqué vouloir garder son indépendance au lieu de se présenter en équipe. M.Grondin se questionne sur la place que le maire sortant, Alain Carrier, laissera à la participation citoyenne s'il ne semble pas croire à un conseil composé de membres indépendants.

Yves Grondin, candidat dans le district #8 :

"Mon expérience de la dernière année me dit que le désir du maire de se donner une équipe, et en fait il l'affirme haut et fort, c'est de pouvoir faire ce qu'il veut. Pour lui, faire élire une équipe c'est comme lui donner un chèque en blanc. Il va pouvoir faire ce qu'il veut au rythme où il veut. "