Maison détruite par le feu sur la rue du Trappeur à Drummondville

Une résidence de la rue du Trappeur (coin rue du Canot) à Drummondville a été complètement détruite par les flammes la nuit dernière (mardi à mercredi).

L'embrasement était généralisé à l'arrivée des pompiers vers 3h30.

Les deux occupants de la maison mobile ont pu évacuer à temps et n'ont pas été blessés.

Une vingtaine de pompiers ont travaillé près d'une heure afin de contrôler l'incendie qui a complètement détruit la résidence.

À cause de l'effondrement de la structure, une pelle mécanique était nécessaire afin de faciliter l'extinction du feu. En plus des pompiers de Drummondville, un camion-citerne du Service de sécurité incendie de St Cyrille a été demandé en renfort.

À cause des dommages importants à la résidence, il n'est pas possible d'identifier la cause exacte de l'incendie. Selon les premières observations, les pompiers sont d'avis que rien ne laisse croire qu'il pourrait être un incendie suspect.

La résidence est une perte totale.



Éric Beaupré - Vingt 55

