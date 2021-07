Maladie de Lyme : encore des risques importants dans Drummond

Les résidents du grand Drummond sont de nouveau plus à risque de développer la maladie de Lyme.

Cette maladie se transmet par des piqûres de tiques et de moustiques.

Un médicament permettant de prévenir l'apparition de la maladie est disponible pour notre secteur qui est identifié comme à risque significatif.

La personne doit contacter le 811 pour vérifier son admissibilité ou se rendre directement dans une pharmacie.

En 2020, six cas de maladie de Lyme ont été déclarés, dont une majorité dans la MRC de Drummond en plus de trois cas d'infection au virus du sérogroupe Californie (VSC).

Le CIUSSS Mauricie-et-du-Centre-du-Québec rappelle l'importance de prendre les précautions nécessaires afin de prévenir les piqûres de tiques et de moustiques.

En cette période de vacances, plusieurs profitent de l'extérieur, mais oublient certains détails.

" La meilleure façon de se protéger de ces maladies est d'appliquer des mesures simples et efficaces pour prévenir les piqûres. Il importe d'être vigilant en tout temps et de s'inspecter minutieusement lors du retour à la maison après une activité extérieure puisque les tiques sont très petites et peuvent facilement se déplacer dans certains endroits moins visibles de notre corps, pour s'y accrocher. Si vous avez été piqué par une tique, n'hésitez pas à appeler les professionnels d'Info-Santé 811 qui sauront vous diriger vers les bonnes ressources selon la situation. " - Dre Brigitte Chaput, médecin-conseil à la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du CIUSSS MCQ

Comment se protéger des piqûres?

La présence de tiques est surtout concentrée dans les espaces où l'on retrouve beaucoup de végétation comme les forêts, les boisés et les jardins, alors que les moustiques apprécient les endroits à proximité d'eau stagnante. Voici quelques précautions à prendre pour profiter pleinement de vos activités extérieures de manière sécuritaire :



" Portez des vêtements longs et de couleur pâle.

" Portez un chapeau, des souliers fermés et des bas longs.

" Utilisez un chasse-moustique, de préférence à base de DEET ou d'icaridine, sur les parties exposées de votre corps.

" Marchez dans les sentiers et évitez les herbes hautes ou les feuilles mortes.

" Inspectez minutieusement tout votre corps et celui de vos enfants après une activité dans un endroit propice aux tiques.

" Prenez une douche ou un bain dans les 2 heures qui suivent l'activité.

" Si une tique est accrochée à la peau, retirez-la immédiatement avec une pince à écharde ou un tire-tique.

" Examinez votre équipement et vos animaux de compagnie, par précaution, pour éviter d'introduire une tique dans votre maison.

" Entretenez votre terrain et votre maison : tondez la pelouse, ramassez les feuilles mortes, éliminez l'eau stagnante, réparez les moustiquaires.