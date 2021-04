Mandat de grève pour les syndiqués APTS

Des travailleurs de la santé du grand Drummond viennent de voter en faveur d'un mandat de grève.

Les professionnels et techniciens du CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec affiliés au syndicat de l'APTS se sont prononcés à 87,4% pour un mandat de grève. Il sera d'une durée d'au plus 10 jours.

Les travailleurs veulent décriés la lenteur des négociations avec le gouvernement Legault alors que la convention collective est échue depuis plus d'un an. Le syndicat APTS indique avoir proposé plusieurs propositions dans les 18 derniers mois mettant l'accent sur l'importance d'éliminer la surcharge de travail et l'amélioration de la reconnaissance du travail du personnel professionnel et technique.

" Au cours de la dernière année, nous avons démontré que nous sommes indispensables. On nous a dit et répétés que nous étions des " anges gardiens ". Mais la reconnaissance ce n'est pas seulement de dire merci, c'est de joindre la parole aux actes. Depuis plusieurs années, nous maintenons le réseau à bout de bras. Dans la dernière année, c'est le Québec en entier que nous avons soutenu. C'est grâce à nos membres que le Québec a continué de fonctionner. "

Courtoisie

- Jean-Christophe Côté-Benoît, représentant national de l'APTS pour la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec

L'APTS consultera ses membres dans l'ensemble des régions du Québec jusqu'à la mi-mai.