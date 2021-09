Manque d'arbitres au hockey dans Drummond

La prochaine saison de hockey dans le grand Drummond sera complexe en raison du manque d'arbitres et d'officiels mineurs. On estime que 30 % des arbitres des dernières saisons ne sont pas de retour.

La pandémie explique en partie la situation, mais surtout le fait que les arbitres sont maintenant considérés comme des travailleurs autonomes et doivent déclarer entièrement leurs revenus.

Luc Camirand, président de l'Association de hockey mineur de Drummondville

"Ça touche surtout les adultes qui ont déjà un revenu équivalant à un certain montant et qui est un peu au-dessus de la moyenne. À ce moment, l'impact est plus grand sur le revenu total et le pourcentage d'imposition. (...) On est en recrutement intensif présentement !"