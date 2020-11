Manque de 385 logements sociaux à Drummondville

Le FRAPRU demande au gouvernement du Québec d'agir rapidement pour la création de logements sociaux, notamment à Drummondville. Selon le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) les besoins sont criants dans plusieurs régions du Québec.

Pour le prochain budget provincial, le groupe réclame 50 000 logements sociaux en 5 ans, dont 385 pour Drummondville. Le FAPRU estime que ce nombre n'est pas suffisant pour répondre à tous les besoins, mais ce vaste chantier permettrait d'atténuer la crise du logement.

L'organisation espère d'ailleurs que 13 000 unités de logements sociaux seront annoncées dès demain (jeudi) dans la mise à jour économique.

TAUX D'INOCUPATION LE PLUS BAS AU QUÉBEC

À Drummondville, le taux d'inoccupation des logements locatifs est un des plus bas au Québec, à 0,9%. Le FRAPRU est d'avis que cette pénurie de logements accentue la pression sur les ménages locataires, en plus de contribuer à augmenter le prix des loyers.

Sans donner de chiffres précis, le FRAPRU indique qu'un nombre non négligeable de ménages locataires de Drummondville se sont trouvés incapables de signer un nouveau bail le 1er juillet dernier, et ce, sans compter des centaines de ménages locataires qui peinent à joindre les deux bouts.

Selon les données commandées par le FRAPRU à Statistiques Canada, lors du dernier Recensement, 4 910 ménages locataires de Drummondville consacraient plus de la norme de 30% de leur revenu au loyer et 1 505 y consacraient plus de la moitié, au détriment de leurs autres besoins essentiels.

Ces chiffres ont été obtenus avant la crise de la COVID-19.