Marc Tremblay devient président de la Chambre de commerce et d'industrie Drummond

Marc Tremblay devient le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie Drummond (CCID). Le propriétaire de la Bijouterie Lampron à Drummondville prend la relève de Dominic Guévin.

La prochaine année en sera une d'espoir selon M. Tremblay alors que la région est dans un contexte de relance économique en raison de la pandémie. L'enjeu de la main-d'oeuvre demeure crucial pour 2021-2022 et les années suivantes. La région devra continuer à être proactive afin d'attirer des travailleurs.

La Chambre de commerce et d'industrie Drummond continuera par ailleurs de garder un oeil sur divers dossiers importants du grand Drummond.

"Dans les dossiers de fonds qu'on travaille toujours, il y a le "hub" de VIA Rail, soit le train à grande fréquence. (...) Il y a aussi le dossier du site d'enfouissement dans lequel on essaye de se tenir au fait des choses. On est en année d'élections municipales, on va donc organiser un débat à la mairie de Drummondville."

- Marc Tremblay, président de la CCID