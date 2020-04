Martin Champoux aide les organismes et les médias locaux

Le député Martin Champoux désire soutenir les organismes communautaires de première ligne et les médias locaux qui sont durement affectés par la crise de la COVID-19.

Les organismes sont sursollicités et ont un urgent besoin de ressources pour subvenir à la demande présentement. Pour les médias, ils voient leurs revenus publicitaires chuter drastiquement alors que le besoin d'information locale est primordial en ce moment.

Martin Champoux, député de Drummond

" Ces services sont absolument essentiels et il est crucial qu'ils soient soutenus financièrement afin qu'ils puissent continuer à nous informer et pour aider les citoyens qui en ont le plus besoin. Avec mes collègues députés du Bloc Québécois, nous avons convenu d'utiliser les sommes disponibles dans le fonds dédié à la publicité pour aider les organismes communautaires et les médias locaux. Je me suis engagé pour un montant de près de 6 000 $. "