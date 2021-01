Martin Champoux demande un rappel de la Chambre des Communes

Le député de Drummond espère d'autres changements rapides dans le dossier de la prestation de 1 000 $ dont certains voyageurs ont fait la demande à leur récent retour de vacances.

Le gouvernement fédéral a annoncé hier (mardi) que la prestation ne serait pas versée aux Canadiens qui rentrent de vacances à l'étranger. La prestation de maladie pour la relance économique n'est pas pour ces voyageurs selon ce qu'a confirmé le premier ministre Justin Trudeau lors de son point de presse.

Martin Champoux salue cette volonté de correction de cette faille, bien qu'annoncée tardivement selon lui.

Pour faire ce changement, le représentant du Bloc Québécois espère que les députés seront rappelés d'urgence pour un vote à la Chambre des Communes. Le rappel du Parlement pourrait notamment se faire en sécurité avec moins de 50 députés présents afin de respecter les mesures sanitaires.

Le député bloquiste ajoute qu'il y aura d'autres gestes à poser:

" Il faut qu'Ottawa, comme les États-Unis et l'Europe, impose aux compagnies aériennes, qu'il s'apprête à aider généreusement, qu'elles remboursent les billets d'avion à leurs clients lésés. Il est inacceptable que des gens qui ont acheté de bonne foi un voyage pour leur famille, avant même la pandémie, se fassent dire de renoncer au voyage et à l'argent ! Il faut aussi que le gouvernement redonne confiance aux Québécois et aux Canadiens en resserrant les directives aux frontières aériennes et terrestres pour ne permettre que le commerce et les déplacements essentiels. Il doit aussi, comme les experts le suggèrent, demander des tests au départ et à l'arrivée, et superviser étroitement les quarantaines."

- Martin Champoux, député de Drummond