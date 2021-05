Martin Champoux désire un 2e mandat comme député de Drummond

Martin Champoux désire un autre mandat comme député de Drummond. Il a officiellement été nommé candidat du Bloc Québécois pour les prochaines élections fédérales au cours du week-end dernier.

Ce dernier est en poste depuis 2019 et agit comme porte-parole en matière de communications. Il se dit notamment fier des récents investissements en matière d'Internet haute vitesse qui ont été longtemps réclamés par l'opposition depuis des années à la Chambre des Communes.

« C’est un réel privilège de représenter et de porter la voix des gens de Drummond. C’est aussi une grande responsabilité, qui me tient particulièrement à coeur et pour laquelle je travaille d’arrache-pied. Parce que chaque fois que mon équipe et moi-même pouvons faire une différence dans la vie des gens en répondant à leurs questions, en faisant de l’accompagnement, en intervenant pour faire débloquer des dossiers, en facilitant l’accès à des programmes, en soulignant les bons coups ou en portant les dossiers de la région, j’y vois toute la pertinence et l’importance du travail d’élu. Ce sont ces victoires, petites et grandes, qui m’inspirent à me dépasser toujours plus pour servir la population et aller chercher le maximum pour Drummond, pour le Québec »

Courtoisie

- Martin Champoux, député de Drummond