Martin Champoux fait le bilan d'une année folle

Martin Champoux dresse le bilan d'une année hors du commun comme député de Drummond.

Le représentant du Bloc Québécois a d'abord de bons mots pour son équipe qui a accompagné plusieurs centaines de citoyens pour des questions d'assurance-emploi, de PCU, d'immigration, d'aide financière d'urgence pour les entreprises et autres. Le député espère maintenant une intervention en faveur de l'industrie touristique, lourdement frappée par la pandémie.

Par ailleurs, le député Champoux se dit fier d'avoir fait débloquer plusieurs dossiers de travailleurs étrangers pour des entreprises de la région,

" Je pense à toutes les entreprises de Drummond qui ont investi temps et argent pour recruter de travailleurs à l'étranger avant le début de la pandémie, et qui, à cause du contexte actuel, ne peuvent pas accueillir ces travailleurs pourtant primordiaux pour leur entreprise et la santé économique de notre région. La relance post-pandémie en dépend ! Je pense aussi à ces familles qui sont en attente de réunification familiale, dont certaines depuis plus de 24 mois. Imaginez ne pas voir votre conjoint et vos enfants pendant 2 ans. Nous allons continuer de nous battre pour ces gens. "

- Martin Champux, député de Drummond