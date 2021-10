Martin Dupont ne dirigera plus la SDED

Martin Dupont quitte la Société de développement économique de Drummondville après y avoir oeuvré pendant 33 ans. L'ancien directeur général prendrait ainsi sa retraite après qu'il ait mis fin à son lien d'emploi d'un commun accord avec l'organisation.

Les motifs ayant conduit à cette entente entre la SDED et M. Dupont demeureront confidentiels selon un communiqué officiel.

M.Dupont dirigeait l'organisation depuis 1996 alors qu'il agissait auparavant comme commissaire industriel. Il était notamment responsable du développement économique du secteur industriel et du secteur commercial dans la région ayant mis en place plusieurs missions de recrutement à l'étranger, développer les parcs industriels en plus de gérer les activités du Centrexpo Cogeco et de l'aéroport de Drummondville.

TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE

Plusieurs acteurs du milieu ont salué sa contribution à l'essor de Drummondville.

Alain Carrier, président de la SDED et maire de Drummondville :

Alain Carrier - Ville de Drummondville

" C'est avec résignation que je constate le départ de M. Martin Dupont. Je reconnais en lui un homme dont le talent a clairement contribué à procurer à Drummondville un positionnement des plus favorables sur le vaste et complexe échiquier du développement économique. Au nom de la SDED et au nom de la Ville de Drummondville, je l'en remercie sincèrement ".

Julie Biron assurera l'intérim jusqu'à nouvel ordre au sein de la SDED alors que le directeur général de la Ville de Drummondville, Francis Adam, l'épaulera aussi dans ses fonctions.