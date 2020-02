Matra met la main sur des actifs de Roland Boulanger

Certains actifs de Roland Boulanger de Warwick trouvent preneur.

Selon Raymond Chabot inc. (RCI), c'est Matra qui a acheté en décembre la majorité des équipements et l'inventaire de Roland Boulanger.

Matra, usine de deuxième transformation du Pin blanc de l'Est, œuvre dans la fabrication de composantes de portes et fenêtres et de moulures prépeintes.

Toujours selon RCI, les immeubles de Roland Boulanger situés à Warwick, Ste-Clotilde-de-Horton et Saint-Ferréol-les-Neiges sont toujours à vendre.

L'entreprise Roland Boulanger a fermé ses portes en novembre 2019 en raison notamment de problèmes de liquidité. 125 personnes ont perdu leur emploi.

La vente de Rona à l'américaine Lowes, qui a provoqué des pertes de contrats, est l'un des facteurs ayant contribué aux difficultés de l'entreprise.