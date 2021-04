Mauricie/Centre-du-Québec : 35% des gens ont reçu une dose du vaccin

Le taux de vaccination contre la COVID-19 atteint près de 35% de la population en Mauricie/Centre-du-Québec.

Le CIUSSS MCQ indique que la couverture vaccinale, en date d'hier (28 avril), était de près de 90% pour les 70 ans et plus.

Ce taux est de 65% pour les gens de 60 à 69 ans, de 44% pour les gens de 55 à 59 ans, d'environ 27% pour les 45 à 54 ans et de 10% pour les 18 à 44 ans.

La vaccination contre la COVID-19 sera accessible pour toute la population adulte d'ici 2 semaines.

L'objectif d'offrir, d'ici le 24 juin, au moins une première dose à toutes les personnes adultes qui le désirent pourra ainsi être atteint.

À ce jour, plus de 182 300 personnes ont reçu une première dose de vaccin en Mauricie/Centre-du-Québec.

Selon le CIUSSS MCQ, à ce jour, il y a plus de 43 000 rendez-vous de vaccination de planifiés et plus de 64 000 plages horaires disponibles.

Groupes prioritaires

" Personnes de 50 ans et plus;

" Travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux ciblés par la phase 2 de vaccination;

" Les personnes qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19;

" Les travailleurs en milieux à risque important d'éclosion;

" Les personnes vivant avec une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et leur personne proche aidant;

" Les femmes enceintes;

" Les personnes de 45 à 79 ans pour le vaccin AstraZeneca.