Meurtres à Québec : Drummondville met son drapeau en berne

La Ville de Drummondville met son drapeau en berne aujourd'hui (lundi) en hommage aux victimes de Québec.

Par ce geste, le maire souhaite témoigner de la solidarité des Drummondvilloises et des Drummondvillois avec tous les citoyens de Québec qui ont été secoués par les odieux assassinats qui y ont été perpétrés dans la nuit de samedi à dimanche.

Le maire de Drummondville, Alain Carrier

" Nous souhaitons, par ce geste, dire toute notre compassion à l'endroit des citoyennes et des citoyens de notre capitale nationale. Nous sommes dans le recueillement et, à cet égard, j'offre mes condoléances à celles et ceux qui sont endeuillés, et je leur témoigne, en mon nom personnel et au nom des Drummondvilloises et les Drummondvillois, toute notre solidarité dans ce moment difficile."