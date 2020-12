Mise à jour économique fédérale : trop peu pour le Bloc Québécois

Le député de Drummond, Martin Champoux, dénonce la mise à jour économique du gouvernement fédéral.

Le député bloquiste est d'avis qu'Ottawa abandonne le réseau de la santé du Québec en pleine crise de la COVID-19 ainsi que les aînés.

La mise à jour économique fédérale ne prévoit pas de hausse substantielle et durable des transferts en santé.

Il n'y a aucune nouvelle somme pour les aînés pourtant durement éprouvés par la crise sanitaire.

Le Bloc Québécois avait exigé une bonification permanente de 110$ par mois de la pension de vieillesse.

Le député de Drummond déplore aussi l'absence de mesures pour soutenir certaines industries durement frappées par la crise de la COVID-19.

« Nous sommes au huitième mois de la pandémie et le fédéral nous dit qu’il n’est pas encore prêt à venir en aide au tourisme, à l'hôtellerie, aux arts et à la culture, aux grands événements et plus encore. Nous constatons également qu’Ottawa n’annonce toujours pas de soutien pour l’aérospatiale. Il y a décidément encore énormément de travail à faire pour les industries les plus durement frappées par la COVID. »