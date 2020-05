Mise en place du plan de mobilité durable à Drummondville

Le Plan de mobilité durable de la Ville de Drummondville se met en action.

Des interventions auront lieu dans les prochains mois afin d'améliorer les déplacements actifs (ex. : vélo, marche) et collectifs (ex.: autobus) en plus d'accroître la sécurité des usagers et d'améliorer l'aménagement des rues, et en maintenant des conditions de circulation adéquates des autos.

Drummondville mettra de l'avant de nouveaux aménagements cyclables et piétonniers, ajoutera des intersections plus sécuritaires (nouvelles interdictions de virage à droite au rouge, passages pour piétons, feux piétons et feux sonores pour les personnes ayant une limitation visuelle.

Au fil des ans, différentes mesures de réduction de la vitesse seront également implantées aux quatre coins de la ville (dos d'âne, radars pédagogiques, marquage de la chaussée, gendarmes de sensibilisation, etc.).