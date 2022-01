Mission pour combler la pénurie de main-d'oeuvre dans Drummond

La Société de développement économique de Drummondville (SDED) organise une première mission consacrée exclusivement à combler la pénurie de main-d'oeuvre. Il s'agit d'une nouvelle formule à la mission mise en place depuis plusieurs années dans le cadre des Journées Québec-France.

Autre changement, le tout s'effectuera en mode virtuel du 13 au 18 juin prochain.

Des secteurs ont été ciblés, soient la santé et services sociaux, l'éducation, service de garde et de la petite enfance, génie, l'hébergement et restauration, technologie de l'information et jeux vidéo ainsi qu'administration, finances et assurances. La mission se base sur différentes ententes entre la France et le Québec pour faciliter le recrutement des candidats en plus d'offrir l'équivalence de diplôme.

SDED

ENTREPRISES INTÉRESSÉES ?

Les entreprises intéressées ont jusqu'au 25 février prochain pour manifester leur intérêt.

La SDED a aussi organisé plusieurs missions à l'international dans les dernières années en Belgique, au Maghreb (Maroc et Tunisie) ainsi qu'en Amérique latine. Des milliers de candidats ont ainsi été recrutés pour un grand nombre d'employeurs de la région.