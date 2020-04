Mobilité du personnel de la santé dénoncée par les syndicats

Le retour de la mobilité du personnel entre les bâtiments du réseau de la santé du grand Drummond et toute la Mauricie ainsi que le Centre-du-Québec est contesté par le milieu syndical.

Le syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers-CSN espère que cette mesure sera révisée rapidement.

La CSN pense également que la crise démontre les lacunes de la centralisation de la gestion du réseau local de la santé en raison de l'ampleur de l'organisation qu'est le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec. La solution passerait par une meilleure coordination et une planification efficace de la main-d’oeuvre.

La vice-présidente régionale de la Fédération de la santé et des services sociaux, Marie-Line Séguin :

« Depuis le début de la crise, les syndicats et la direction du CIUSSS MCQ ont tenu de nombreuses rencontres pour échanger et faire le point sur la situation, mais depuis une semaine environ, nous avons le sentiment que la direction prend ses distances et semble vouloir faire cavalier seul. Pour nous, il est clair que l’employeur fait fausse route en imposant de telles mesures et en demandant toujours plus »