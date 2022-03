Montant record investit sur les routes du Centre-du-Québec

Un montant record de 176 millions $ sera investi sur les routes du Centre-du-Québec dans les deux prochaines années, soit 21 millions $ de plus que l'an dernier.

Il s'agit des projets sous la juridiction du ministère des Transports (routes numérotées et autoroutes.)

Les sommes investies dans la région du Centre-du-Québec se répartissent comme suit :

81 050 000 $ pour des chaussées en bon état;

51 075 000 $ pour des structures en bon état;

43 904 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire;

120 000 $ afin d’assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Le député de Johnson et ministre responsable de la région, André Lamontagne, a expliqué que les investissements ne cessent de progresser dans le secteur :

"Il y avait quand même un certain déficit d'entretien qu'on a vu au fil des années. (...) Dans le Centre-du-Québec, on a vu une surper progression dans les dernières années pour effectuer du rattrapage, notamment au point de vue de la réfection de la chaussée, des nouvelles infrastructures et le renforcement pour davantage de sécurité."

Noovo Info - Sébastien Schneeberger, député de Drummond/Bois-Francs / André Lamontagne, député/ministre de Johnson / Éric Lefebvre, député d'Arthabaska/L'Érable

DES PROJETS DANS DRUMMOND

74 projets ont été retenus, dont quelqu'uns majeurs dans le grand Drummond.

L'asphaltage de route 255 sera refait en deux temps entre St-Lucien et Kingsey Falls en plus de de la reconstruction du pont d'étagement de la même route à Saint-Cyrille-de-Wendover. Le doublement de l'autoroute 55 débutera également entre l'autoroute 20 et St-Célestin.